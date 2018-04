Duminica, 15 Aprilie, 23:05

Gică Hagi și-a recunoscut înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-2, și e conștient de faptul că echipa sa a făcut mai multe greșeli în meciul de pe teren propriu cu ardelenii.

"Prima repriză CFR a dominat. Vorbisem cu băieții acest lucru, CFR joacă agresiv în primele 20 de minute. Le-am arătat băieților în multe ședințe asta, dar până la urmă ne-au dominat. Am încercat în repriza secundă să atacăm. De la un meci la altul noi încercăm să rotim jucătorii.

Am făcut greșeli astăzi, dar cred că băieții au învățat. La echipa tânără pe care o am eu zic că suntem bine, dar puteam juca un fotbal și mai bun. Arbitrul... citeste mai mult