Gică Hagi a vorbit într-o conferință de presă despre faptul că echipa sa e la egalitate cu Barcelona și peste Ajax din punct de vedere al jucătorilor din propria academie cu care a câștigat un campionat.

"Ce importanţă are Viitorul sau unde a ajuns Viitorul? Echipele cele mai bune din campionat au jucători de la Viitorul. Cei mai tineri, ca să nu spunem printre cei mai buni. Că vorbim de Steaua, că vorbim de Craiova, CFR Cluj sau noi, care producem în continuare jucători foarte buni. Este o realitate şi ne bucură enorm că am muncit bine în aceşti 8 ani. Nu ştiu câţi au produs atâţia jucători câţi am... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Replica in