Vineri, 16 Martie, 22:41

Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale din partida cu U Craiova, încheiată 0-0.

"A fost un meci echilibrat. E incredibil că noi și Craiova n-am marcat. A fost o intensitate bună, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe agresive. A trebuit să schimb anumite lucruri în acest meci, de asta am folosit un sistem 3-4-3.

Ne simțim bine acasă, mi-am felicitat jucătorii, știam că întâlnim o echipă foarte bună, foarte periculoasă pe contraatac. Am gândit-o bine, am... citeste mai mult