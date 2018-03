Gică Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou că este decis să plece din România.

"Cred că de acum încolo nu o să refuz ofertele. Nu mai contează ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost şi propuneri de la o echipă naţională care participă la Mondiale şi am spus nu.

Regula nu se mai schimbă. Greşelile mele ca antrenor au fost când am luat echipa de pe drum. Am personalitatea mea, am stilul meu şi nu e bine să confund, să iau echipe de pe drum. Acestea au fost greşelile pe care le-am făcut, dar am învăţat din ele. De acum când iau... citeste mai mult

