Viitorul s-a impus în deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1. Gică Hagi confirmă că selecționerul Cosmin Contra le-a transmis jucătorilor că România are nevoie o victorie la cel puțin două goluri în Muntenegru.

...despre meciul de ieri: "Am marcat și un gol valabil, dar asta e. În repriza a doua au fost mai buni decât noi. Săptămâna asta am greșit eu, am făcut antrenamentele dimineața, iar seara era altă temperatură. Echipa nu a avut prospețime. Doar calitatea jucătorilor ne-a adus victoria asta.

E o lună importată pentru noi. Etapa viitoare jucăm cu Dinamp. E o echipă mare indiferent de ce s-ar întâmpla, una de tradiție și trebuie să fie în play-off.... citeste mai mult

