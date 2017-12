Gică Hagi a vorbit despre situația fiului său de la Fiorentina și îi ceartă pe șefii formației italiene pentru faptul că Ianis n-a fost folosit în niciun joc oficial din acest sezon la prima echipă.

"Căutăm o soluţie ca Ianis să joace! Nu i s-au dat şanse în aceste 18 luni la Fiorentina. De ce i s-a promis că va juca? Eu am fost de faţă, mi-au spus că după două, trei luni de formare va juca. Eram încântat, dar nu s-a întâmplat aşa. El a pierdut un an şi jumătate din cariera lui. Era în primii 100 din lume sub 21 de ani. Când nu joci, dispari de pe piaţă.

El a muncit, dar nu i s-a dat şansă. E obligatoriu să meargă oriunde, doar...

