Vineri, 23 Februarie, 13:51

Gică Hagi a prefațat partida cu CSMS Iași, care poate duce Viitorul în play-off pentru al 3-lea an la rând.

CSMS Iași - Viitorul și Astra - Dinamo, meciurile care decid ultima echipă calificată în play-off, se joacă sâmbătă, de la 19:45, și pot fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. "Sper să fie un meci frumos la Iași. Cred în puterea noastră. Trebuie să mergem și să luptăm. E un meci decisiv pentru sezonul ăsta, dar nu avem presiune. E totul diferit față de anul trecut. Ar fi o performanță fantastică dacă am fi 3 ani la rând în play-off.

