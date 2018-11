Gică Hagi a comentat zvonul revenirii lui Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj.

"Aş vrea să mă duc şi eu afară, să stau şase luni să iau două milioane şi să mă întorc. Îl plângeţi voi pe Petrescu. Lăsaţi-l că e bine. A câştigat campionatul. Dacă vine va fi mai frumos campionatul.

Meritul meu e unul singur. Că am avut curajul şi cel mai bun lucru făcut e acea Academie. Am luat-o de jos. Am avut puterea să mă întorc de la Real Madrid şi de la Barcelona la Săcele, la Ovidiu, la Constanţa pe... citeste mai mult

azi, 00:51 in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Replica in