Gică Hagi, antrenorul care a scris istorie cu Viitorul Constanța în sezonul trecut din Liga 1, este dorit insistent de Legia Varșovia, campioana ultimelor două ediții din Ekstraklasa, prima ligă a Poloniei.

După evoluțiile modeste din 2018, șefii Legiei Varșovia l-au demis pe antrenorul Romeo Jozak și și-au făcut o listă cu 3 nume ca posibili înlocuitori: Adrian Gula, Edward Iordănescu și Gică Hagi, scriu jurnaliștii de la sport.onet.pl.

Gheorghe Hagi the latest name linked with the Legia job. I'll say this, I'm open to this idea but can't say I'm convinced yet. #EK

— Pat Novak (@PatricNova) April 23, 2018 Sursa... citeste mai mult

acum 47 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: A1 in