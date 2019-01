Fotbaliştii de la FC Viitorul s-au reunit după vacanţa de iarnă.

În această dimineaţă, au efectuat vizita medical, iar mâine pleacă în cantonamentul din Antalya.

Managerul tehnic al echipei, Gică Hagi, s-a arătat optimist că FC Viitorul va avea şi un 2019 reuşit. Ne-am odihnit destul. A fost o vacanţă benefică, aveam nevoie de ea. Nu am terminat anul 2018 aşa cum ne doream şi, gândind la rece, probabil că a fost o oboseală mentală, care ne-a făcut să ne pierdem luciditatea în faţa porţii. În rest, am făcut un an bun, cu un joc de calitate, dar în ultimerle meciuri...