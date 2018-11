Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a fost plecat în Belgia, unde a urmărit pe viu partida Standard Liege - Sevilla 1-0, din grupa J a Europa League.

La Standard joacă Răzvan Marin, crescut de Hagi la FC Viitorul, de unde l-a transferat echipa belgiană.

Din când în când, mă duc să-mi mai clătesc ochii, trebuie să mai văd și eu meciuri europene. Îmi lipsesc. Nu uitați că eu am venit de la acel nivel. Ochiul, lupa trebuie să rămână acolo. În primul rând, am vrut să văd un meci european, apoi am vrut să mă... citeste mai mult