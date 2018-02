Gibraltar, paradisul de langa noi

Omul este fiinta care nu vrea sa piarda. Nici sa nu uite nimic. Exista multe locuri pe pamant in care urmele vechi coexista cu cele noi, ruinele sunt asimilate de mersul istoriei, de civilizatie. Model ramane Roma, Cetatea Eterna, unde la tot pasul ruinele antice sunt incorporate in arhitectura secolelor viitoare, pana la civilizatia de azi, din beton si sticla.

Un acelasi tratament se vede aplicat si in cazul unui tinut de exceptie ca Gibraltar, teritoriu britanic de peste mari, cucerit de englezi in 1704 de la spanioli, dupa ce acestia s-au luptat cu arabii mauri timp de o suta de ani sa-l... citeste mai mult

