Fostul portar al lui PSG, Gianluigi Buffon, a fost prezentat la noua sa echipă, Paris Saint-Germain, grupare cu care a semnat un contract pe un an, cu opţiune de prelungire pe încă un an. La 40 de ani, goalkeeper-ul italian a declarat în conferinţa de presă că simte că nu a demonstrat tot ce poate. "Am venit la PSG cu entuziasmul unui copil. Sunt plin de energie şi foarte încântat. Am simţit că încă mai am ceva de demonstrat. Această nouă aventură mă va ajuta să evoluez atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional. Cu siguranţă va...