Noul manager general al Stelei, Mihai Stoica, îşi doreşte continuitate la formaţia din Ghencea, nu un mandat pe termen limitat. "Am avut oferte mai avantajoase, am ales să mă întorc pentru că am nevoie de Steaua, aşa cum şi Steaua în momentul...

Gazeta Sporturilor, 22 Noiembrie 2010