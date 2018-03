Ghioceii, de la otrava la tratament pentru Azheimer

Stiai ca, desi la o prima vedere par identici, in realitate, in lume exista peste 100 de soiuri de ghiocei? Sau ca firavii ghiocei pot preveni si chiar trata maladia Alzheimer?

1. Cele mai frumoase specii de ghiocei

Speciile de ghiocei pe care s-ar putea sa-i confunzi sunt ghiocelul comun – cel mai reprezentativ membru al genului Galanthus, si lusca (Leucojum vernum) si ghiocelul bogat (Leucojum aestivum). Acestea din urma sunt mult mai mari si au sase petale. In plus infloresc de la finele lui martie incolo.

Specii deosebite sunt Galanthus nivalis Pagoda, care are petalele usor rasucite... citeste mai mult