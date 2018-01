Ghidul pensionarului pentru 2018. Totul despre punctul de pensie și creșterea venitului

In anul 2016 valoarea unui punctul de pensie se majoreaza cu 5%. In acelasi timp vor creste cuantumul ajutorului de deces si cel al indemnizatiei pentru insotitor. Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, intra in vigoare prevederile Legii nr.340/2015...

Reporterul, 22 Decembrie 2015