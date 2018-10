CUTREMUR. Ce trebuie să faci în caz de cutremur: Acasă. Trebuie să vă protejaţi sub tocul uşii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistenţă. Nu părăsiţi locuinţa, nu fugiţi pe scări şi nu folosiţi liftul! La serviciu. Protejaţi-vă sub un...