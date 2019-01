Florena Esther Sterschi conduce in prezent, ca interimar, sectia speciala. Ea a fost numita in aceasta functie la sfarsitul lunii octombrie, de o comisie de concurs din CSM formata din judecatorii Lia Savonea, Nicoleta Tant si Mariana Ghena. Sectia pentru procurori din CSM nu a trimis niciun reprezentant pentru a lua parte la aceasta procedura. Sterschi a candidat si pentru sefia Directiei de resurse umane a Parchetului General, dar Klaus Iohannis a refuzat numirea, dupa ce procurorul a primit aviz negativ de la CSM.

Gheorghe Stan este in prezent inspector-sef adjunct la Inspectia Judiciara. El a avut doua...

