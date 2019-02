Încă două cutremure au avut loc în Marea Neagră, la aceeași adâncime de 5 kilometri.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 06/02/2019 la ora 10:12:26(ora Romaniei) s-a produs in Marea Neagră un cutremur cu magnitudinea 2.6 pe scara Richter, la adancimea de 5km.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 06/02/2019 la ora 09:59:47(ora Romaniei) s-a produs in BLACK SEA un cutremur cu... citeste mai mult

