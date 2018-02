"Nu am reuşit să luăm cele trei puncte, dar încercăm să facem fotbal, chiar dacă suntem tineri. Creştem! Acum a fost şi vorba de ghinion, însă ăsta e fotbalul. Important e că am produs fotbal. Am încredere în acest grup şi meritam să învingem", a spus Gheorghe Hagi la finalul meciului, conform Digi Sport.

Apoi, fostul internaţional a vorbit despre fiul său Ianis, cel care a avut o evoluţie foarte activă contra Astrei, în care a lovit bara din lovitură liberă: "Ianis are nevoie de multe meciuri, minute. E foarte talentat, la fel ca ceilalţi, şi-a jucat rolul, dar se vede că nu are partide în picioare. S-a pierdut timp, dar nu vreau să zic mai multe. Va creşte.

