„Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizaţie niciodată.În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, aşa cum au fost mulţi studenţi“, a...

Adevarul, 18 Decembrie 2018