Aproape 100 de goluri marcate, faze spectaculoase, ratări monumentale şi multă ambiţie. Acestea au fost doar câteva dintre ingredientele primelor două etape ale Trofeului „Liga Old Boys Constanţa“ la futsal, care a avut loc în Sala Sporturilor din Constanţa.



În etapa întâi s-au înregistrat rezultatele:

Grupa A

FC Amicii - Olimpia Apa Canal 2-1 (N. Roşca, L. Calcan / G. Vasile)

CS Eforie - NGM Inter Năvodari 4-3 (M. Manea, I. Păun, I. Dimitrov, V. Bejan / F. Sandu, I. Ocheanu, E. Lazăr)

Grupa B

Săgeata Stejaru - Chimpex Constanţa 3-2 (M. Pitu, G. Blacioti, T. Halep / C. Spătaru, C. Șerban)

Atletic Club - Perla Murfatlar 7-1... citeste mai mult