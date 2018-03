Dacă vrei să-ţi întăreşti sistemul imunitar, este bine să incluzi în alimentaţie anumite fructe şi legume. Iată câteva dintre acestea: 1. Grapefruit - Grapefruitul are o cantitate mare de vitamina C. În plus, conţine flavonoide – compuşi chimici...

Realitatea, 5 Ianuarie 2016