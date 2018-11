Năstase a divorţat de Brigitte Sfăt şi s-a cuplat cu o femeie mai tânără cu trei decenii, de care se declară extrem d e îndrăgostit. Atât de îndrăgostit încât şi-a lăsat barbă şi chiar şi-a făcut un tatuaj, pe încheietura mâinii, cu numele ei.

"Mi-am făcut un tatuaj... E foarte fin. Am intrat într-un salon când am fost la un prieten, la Monaco. Şi ea mi-a promis că îşi face unul. Aşa simt, că ea este ultima mea iubire, pentru că nu mai este timp de alte 2-3. Ea este ultima. Când a venit pentru prima dată la Bucureşti, i-am spus asta. Îmi dă linişte, de care nu am avut parte în trecut. Dacă îţi place... citeste mai mult

