Joi, 22 Martie, 11:12

Serena Williams, 36 de ani, a pierdut în primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani.

La conferința de presă de după meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria în fața jucătoarei preferate și a dezvăluit care au fost obiectivele sale în acest meci.

"Am fost emoționată pentru că Serena este motivul pentru care am început să joc tenis. Am văzut-o de multe ori la televizor și mereu am susținut-o. Am încercat să mă detașez putin și să nu mă gândesc că joc împotriva ei. A... citeste mai mult