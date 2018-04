Yulia Putintseva a dinamitat finalul partidei câştigate în faţa Soranei Cîrstea, scor de 0-6, 6-1, 6-0, în primul tur al turneului International de la Istanbul. Sportiva din Kazahstan a avut o reacţie inexplicabilă după ce i-a strâns mâna româncei.

Nice handshake from Poots lol!

Something to say about it @sorana_cirstea ? pic.twitter.com/0sZ4ZSkfgG

— Ardeal (@UnArdeal) April 24, 2018

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de alte trei ori în circuit - memorabilă fiind partida din sferturile de la Nurnberg, din... citeste mai mult