Gest umanitar al suporterilor vasluieni

In pragul sarbatorilor de iarna, filiala judeteana de Cruce Rosie Arad a realizat un gest umanitar familiei Ana Maria Bucos formata din mama cu 7 copii, cu probleme medicale, si in urma apelului lansat de mass-media Arad, ieri, in data 17.12.2013,...

Vestic, 18 Decembrie 2013