Potrivit unui comunicat de presă trimis, marţi, de Poliţia Alba, adolescenta este bănuită de şantaj, după ce ar fi obţinut bani de la un pictor, sub ameninţarea că îl va acuza de diverse fapte de natură sexuală.

„Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj au depistat-o, în flagrant delict, pe o minoră de 17 ani, din Blaj, cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de şantaj. Se pare că, în perioada iulie – decembrie 2017, minora l-ar fi ameninţat pe un artist plastic din Blaj cu... citeste mai mult

ieri, 23:25 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in