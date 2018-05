Petrescu se află şi acum în litigiu cu unul dintre cluburile la care a antrenat şi care îi datorează o grămadă de bani.

Conform presei din Rusia, citată de ziare.com, tehnicianul român este dispus să doneze unui orfelinat din Krasnodar suma de 700.000 de dolari, pe care o are de recuperat de la club.

Litigiul datează din 2016, an în care Petrescu a fost dat afară de cei de la Krasnodar. Românul are o sentinţă definitivă în favoarea sa, dar Federaţia de la Moscova întârzie să o pună în aplicare.

acum 24 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in