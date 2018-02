Gabriel Torje a postat un mesaj de suflet pe Facebook pentru fanii dinamoviști, după ce echipa alb-roșie a ratat calificarea în play-off în urma înfrângerii de la Astra, 0-2.

Iată mesajul integral al fotbalistului de 28 de ani:

"Am vrut sa va scriu ceva ieri, dar nu-mi gaseam cuvintele. Si acum mi le gasesc destul de greu. Pot sa va privesc insa in ochi pentru ca simt pentru Dinamo ceea ce simtiti si voi toti. ;) Imi pare rau si cuvintele nu sunt destul de puternice pentru a exprima ce simt in momentele astea. :(

Va inteleg perfect. Locul lui Dinamo nu este aici, dar trebuie sa ramanem uniti, pentru ca asta ne diferentiaza de ceilalti. ;)... citeste mai mult

