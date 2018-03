Temperaturile extrem de scãzute inregistrate in primele zile ale lunii martie intarzie debutul activitãtilor din cadrul ‘Lunii plantãrii arborilor’. Terenurile care urmeazã sã fie transformate in santiere de impãduriri sunt incã acoperite cu un strat gros de zãpadã, iar pãmantul este inghetat si nu permite plantarea copãceilor. La fel ca si in anii trecuti, silvicultorii vasluieni sunt pregãtiti pentru inceperea actiunilor de plantat, iar cand vremea o va permite, vor trece la actiune. De regulã, activitãtile din cadrul ‘Lunii plantãrii argorilor’ au loc in perioada... citeste mai mult