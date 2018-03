Gerul scumpeste masiv preturile legumelor romanesti Producatorii autohtoni de legume sunt devastati de iarna tarzie care le ameninta recoltele. Cei mai vocali sunt producatorii de rosii, care sustin ca pretul unui kilogram va ajunge la 15 lei, in primele doua saptamani de la recoltare.

Temperaturile polare ale iernii tarzii care a acaparat Romania in luna martisorului pun la grea incercare producatorii romani de legume si fructe. Potrivit acestora, incalzirea serelor si a solariilor reprezinta un efort financiar foarte greu de sustinut.

Primii care au oferit prognoze asupra recoltelor din acest an au fost producatorii de rosii, insa analistii...