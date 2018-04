Deunăzi, am primit o invitaţie la una dintre cele mai importante galerii ale New York-ului, Cavalier, de pe 57 St., la expoziţia artistului Gershon Benjamin, intitulată „Revisited”, dat fiind că lucrările expuse erau cunoscute. O dovadă că însemn şi eu ceva, măcar cât o coajă de nucă, în oceanul artei plastice americane. Galeriştii au văzut că muncesc, că nu merg de gură-cască prin galerii şi îmi apreciază munca. Am scris de câteva ori despre Cavalier Galleries, aflate în cel mai select loc al Manhattan-ului. Dar de data aceasta, surpriza a fost mare, în sensul că invitaţia nu a fost întâmplatoare întrucât artistul Gershon Benjamin (1899 – 1985) s-a... citeste mai mult