Germania va introduce transportul public gratuit in marile orașe, pentru a scapa de mașini și de poluare

Germania ar putea oferi cetatenilor sai transportul public gratuit, pentru a reduce poluarea din marile orase, in contextul in care risca sa fie amendata de UE pentru aceasta problema, iar justitia urmeaza sa interzica in curand circulatia vehiculelor diesel in anumite metropole. Intr-o scrisoare semnata de mai multi ministri germani, printre care si cel al Mediului, trimisa in data de 11 februarie Comisiei Europene, autoritatile de la Berlin informeaza ca intentioneaza sa introduca „gratuitatea pe transportul public pentru a reduce numarul de autovehicule proprietate personala in circulatie”, transmite AFP.... citeste mai mult