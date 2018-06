MOSCOW, RUSSIA – JUNE 17: Hirving Lozano of Mexico celebrates with team mate Javier Hernandez of Mexico after scoring his team’s first goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group F match between Germany and Mexico at Luzhniki Stadium on June 17, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Grupa F a început sub zodia lui 1-0. Mexic a încurcat planurile campioanei mondiale iar acum Germania trebuie să muncească serios pentru calificarea în faza a doua. Și asta pentru că suedezii au luat trei puncte în duelul cu sud-coreenii după un o... citeste mai mult