Germania, locul 1 in topul exportatorilor de energie. Vezi pe ce loc este Romania: Romania este pe locul 14 in topul exportatorilor europeni de energie, in timp ce cehii sunt pe al 4-lea loc.

Cehia, desi este o tara de trei ori mai mica decat Romania, dar, ca suprafata are o productie si un consum de energie cu aproape 30% mai mari fata de piata locala. Potentialul de hub energetic nu se vede si in cifre, insa Cehia are exporturi de energie de 2,6 ori mai mari decat ale tarii noastre.

