Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze in mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa, exprimand speranta ca liderul american va aborda tema neproliferarii nucleare. Donald Trump este criticat frecvent pentru relatia buna cu Vladimir Putin, mai ales in contextul acuzatiilor privind influenta pe care Rusia a avut-o asupra rezultatului scrutinului prezidential din Statele Unite. Cei doi urmeaza sa aiba luni o noua intrevedere, in Helsinki. Heiko Maas a exprimat speranta ca Donald Trump va aborda macar tema reducerii proliferarii... citeste mai mult

