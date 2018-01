Germania, excedent bugetar record: 1,2% din PIB, respectiv 38,4 miliarde de euro

Germania a inregistrat in 2017 un excedent bugetar record de 38,4 miliarde de euro, reprezentand 1,2% din produsul sau intern brut (PIB), potrivit cifrelor oficiale anuntate joi de biroul federal de statistica, scrie AFP.

Este vorba de cel mai mare excedent inregistrat de conturile publice germane dupa Reunificarea tarii, in 1990.

Economia a crescut cu 2,2% anul trecut, cea mai mare cifra dupa iesirea din criza financiara, in 2011, si peste estimarea initiala a guvernului german, de 2%.

Sustinuta de cererea interna, economia germana a beneficiat de consumul privat...