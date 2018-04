Unul dintre cele mai mari obstacole pentru IMM-urile din România este obţinerea finanţării, este de părere Gergely Kezdy, Channel Head, SAP Business One, Central and Eastern Europe, prezent în cadrul conferinţei ZF IMM 2018 – Mic > Mediu > Mare.

”IMM-urile se confruntă cu aceleaşi probleme, chiar dacă vor căpăta un caracter regional vor fi mereu mai apropiate de planul local. Cea mai mare ameninţare este finantarea şi consider că este foarte importantă maniera în care programul de finanţare e realizat de Guvern”, a spus Gergely Kezdy.

Ce a mai declarat el:

Acum toată lumea vorbeşte de digitalizare şi de industria 4.0. Un IMM lucrează cu furnizori şi alte IMM-uri, iar toate... citeste mai mult