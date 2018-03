Plictisit de avansul uriaș de puncte pe care Barcelona îl are față de Real Madrid în La Liga, dar mai ales de ideea unei revanșe în fața madrilenilor față de sezonul trecut, fundașul catalanilor, Gerard Pique, a hotărât să pună la cale un grup secret de WhatsApp din care să facă parte atât colegi de la Barca, cât și ”prieteni” de la Real Madrid, sub pretextul ”colegi din națională”.

Într-un articol scris pentru The Players' Tribune, Pique ”a dat din casă” și a expus câteva dintre discuțiile și ironiile care au loc în acest grup secret de WhatsApp cu ”prietenii” de la Real... citeste mai mult

