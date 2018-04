Georgian Enache: Jandarmii au respectat legea cand au dat amenzi protestatarilor. Nemultumitii le pot contesta in instanta Jandarmeria Capitalei a aplicat amenzi protestatarilor din Piata Victoriei in conformitate cu legea si cei care se considera nedreptatiti le pot contesta in instanta, a declarat, marti, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al institutiei.

