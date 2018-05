Georgeta Kormann, sora fostului tenismen Ilie Năstase, a murit vineri la 73 de ani. Stabilită de ani buni în Franța, doamna Kormann a fost căsătorită cu un neamț, după cum povestea într-un interviu pentru Libertatea.

"Eu am fost prima care a plecat din România, în 1967. M-am căsătorit cu un german, pe care l-am cunoscut pe litoralul românesc, şi aşa am ajuns să trăiesc la Frankfurt. Mi-a fost greu să mă rup de-acasă. Dar mi-am urmat soţul. Pe Ilie, spre exemplu, l-am reîntâlnit abia după un an, în Germania. Tocmai câştigase în 1968 un turneu în faţa australianul Mulligan. La început, nici nu m-a... citeste mai mult

