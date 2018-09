George Vlase nu mai este presedinte interimar al Organizatiei Municipale ALDE Calarasi!

La sfarsitul lunii iunie, anul in curs, conducerea ALDE Calarasi l-a prezentat, oficial, in cadrul unei conferinte de presa, pe noul presedinte interimar al Organizatiei Municipale Calarasi. Anume pe George Vlase, un afacerist local, venit din tabara UNPR, care a primit misiunea si s-a angajat sa intareasca activitatea filialei in municipiu. Dar, acest lucru nu s-a intamplat si, ca atare, George Vlase a fost sanctionat.

Astfel ne-a informat Laurentiu State, presedintele Organizatiei Judetene ALDE Calarasi. „La momentul prezentarii in functie eu am facut recomandarea ca intr-o luna sau o luna si jumatate sa consolideze in jurul lui o echipa, prin care sa faca... citeste mai mult