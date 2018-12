CFR Cluj a câștigat la scor de neprezentare partida cu Dinamo și s-a distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului. George Țucudean a reușit să marcheze din nou, ajungând la 12 goluri marcate în actuala stagiune.

„Ne bucurăm că am câștigat. Tot timpul e greu să câștigi la Dinamo. Am profitat de situația mai puțin plăcută în care se află ei în momentul de față. Noi suntem profesioniști, am venit să câștigăm și asta este (...) Trebuia odată să vină și golurile. Atât timp cât sunt serios și dau tot ce pot era normal să vină și golurile. Sper să mă țină forma asta cât mai mult, mai... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Salajeanul in