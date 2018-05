George Soros vrea sa anuleze Brexitul!

Omul de afaceri american, George Soros, a anuntat lansarea, in Marea Britanie, a unei campanii in favoarea organizarii unui nou referendum, care ar urma sa anuleze rezultatele Brexitului, informeaza The Times.



Aflat la Paris cu ocazia unei intalniri organizata de Consiliul European, renumitul finantist a declarat ca Brexitul s-a dovedit un proces extrem de dureros, cu efect negativ atat asupra Marii Britanii, cat si a Uniunii Europene, care, acum, ar trebui sa se concentreze pe rezolvarea unor chestiuni mult mai... citeste mai mult