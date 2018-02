Investitorul este una dintre personalităţile marcante care au legături cu mişcarea pro-UE Best for Britain (Cel mai bine pentru Marea Britanie). Organizaţia nonguvernamentală va lansa în curând o campanie politică în sensul organizării unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană. În această campanie vor fi cooptaţi şi donatori din Partidul Conservator, în tentativa de subminare a poziţiei premierului Theresa May.

Conform unui document obţinut de cotidianul The Telegraph, campania politică a organizaţiei Best for Britain are obiectivul de a "trezi ţara" argumentând că... citeste mai mult

