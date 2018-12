George Soros, numit "Omul Anului" de Financial Times

Prestigiosul cotidian economic britanic "Financial Times" l-a numit pe miliardarul american de origine maghiară, George Soros, "Personalitatea Anului 2018" pentru că "a fost un purtător de stindard al democraţiei liberale şi a societăţii deschise".

În mod obişnuit, persoana aleasă ca "Omul Anului" de către Financial Times are drept criterii realizările din anul respectiv, însă de data aceasta s-a încălcat regula şi s-a stabilit potrivit “valorilor pe care perosna le reprezintă”.

“Pentru mai bine de trei decenii, domnul Soros a... citeste mai mult