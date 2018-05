George Soros investeste la Tesla: miliardarul american a cumparat obligatiuni de 35 de milioane de dolari, care pot fi transformate in actiuni Sorus Fund Management LLC, firma de investitii a miliardarului George Soros, a cumparat obligatiuni convertibile la Tesla, cu o valoare de 35 de milioane de dolari si scadenta in martie 2019, potrivit agentiei Reuters. Aceste obligatiuni pot fi transformate in actiuni.

