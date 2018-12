George Soros, ales personalitatea anului 2018 de Financial Times

De obicei, Financial Times alege personalitatea anului în funcţie de realizări. În cazul lui Soros, alegerea sa este totodată o raportare la „valorile pe care le reprezintă“, a precizat publicaţia britanică, potrivit AFP.

În vârstă de 88 de ani, George Soros este descris drept „părintele industriei fondurilor speculative“, dar şi „portdrapelul democraţiei liberale şi unei societăţi deschise“. În plus, Financial Times îl prezintă pe Soros drept un filantrop în „combaterea autoritarismului, rasismului şi intoleranţei“.

Născut în Ungaria, miliardarul, celebru în lumea finanţelor pentru atacul său speculativ contra lirei... citeste mai mult

azi, 13:49 in Externe, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in