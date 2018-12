George R.R. Martin, anunț important despre romanul "Game of Thrones"

George R.R. Martin, cunoscut pentru că scrie lent, lucrează la următorul volum din seria "Game of Thrones" - "The Winds of Winter" de şapte ani, dar şi-a asigurat fanii că îl va termina.

Într-un mesaj pe blogul său, George R.R. Martin le mulţumeşte fanilor pentru că au primit bine volumul "Fire & Blood", cea mai recentă carte a sa de 400 de pagini, publicată la sfârşitul lunii noiembrie, care povesteşte originile lumii din Westeros, altădată dominată de dinastia Targaryen.

